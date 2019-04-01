Более 100 организаций Минска примут участие в городской ярмарке вакансий 25 апреля

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Городская ярмарка вакансий "Найдем работу вместе" пройдет в культурно-спортивном центре Минского отделения Белорусской железной дороги 25 апреля, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
В течение трех часов - с 10.00 до 13.00 - граждане, которые находятся в поиске работы, смогут узнать о наличии вакансий, условиях труда и оплате, проконсультироваться по вопросам занятости, переобучения, получения субсидий на организацию собственного дела. В мероприятии примут участие более 100 организаций города различных сфер деятельности (промышленность, строительство, транспорт, торговля и общественное питание, здравоохранение и др.).
Посетителям предложат информационные материалы об услугах, предоставляемых органами государственной службы занятости населения, буклеты с рекомендациями по поиску работы и составлению резюме, специализированные печатные издания с актуальными вакансиями. Предусмотрена работа семи секций: "Начнем бизнес вместе", "Стратегия выбора профессии", "Старт в трудовую жизнь", "Занятость без границ", "Обучение с гарантированным трудоустройством", "Формула успешной карьеры", "Вакансии сегодня и сейчас".
По итогам ярмарки пройдет круглый стол, посвященный тенденциям на рынке труда столицы, организации временной трудовой занятости учащейся молодежи, вопросам соблюдения нанимателями требований законодательства о занятости.-0-
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