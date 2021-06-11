Более 100 т "Сказки в ладошке" - производитель мороженого "ОршаСырЗавод" увеличивает его выпуск

11 июня, Орша /Корр. БЕЛТА/. Крупнейший производитель мороженого в Витебской области УП "ОршаСырЗавод" постоянно наращивает объемы производства, а с приходом лета сделал ставку на востребованность лакомства в жару, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Павел Котов.

Ежегодно на заводе выпускают около 600 т мороженого. С приходом тепла объемы производства увеличиваются - в июне намерены сделать 110 т. "Чем жарче будет становиться, тем больше выпустим. Все зависит от спроса, - рассказал директор. - На предприятии работают две линии по производству мороженого - одна выпускает весовое (500 г и 1 кг) и эскимо, вторая - в вафельном рожке и стакане. Примерно 30% продукции экспортируем, в первую очередь в Россию, остальное реализуем в Беларуси. В магазинах товар продается под торговой маркой "Сказка в ладошке".

За работой Кристина Михеева

В этом летнем сезоне появится в ассортименте новое мороженое с фруктово-ягодными наполнителями. "ОршаСырЗавод" - одно из двух предприятий в Беларуси, выпускающее холодное лакомство с сорбитом вместо сахара, учитывая потребности покупателей. Тем не менее из года в год больше всего пользуется спросом классический пломбир в стаканчиках и эскимо в глазури.

Мороженое изготавливают по проверенной технологии. Свежее молоко погружается в смеситель, к нему добавляются сливки, и эта масса немного подогревается. Потом вносится сухое молоко. Все это тщательно перемешивается, потом добавляется масло, сахар, молоко и другие ингредиенты. После смешивания проводят гомогенизацию. Затем масса перекачивается в огромные емкости, где она зреет несколько часов.

На участке по производству мороженого

На конвейер мороженое выходит при температуре минус шесть градусов. Будущее эскимо движется по линии, автоматически в порции вставляются палочки. Впереди самая интересная часть, которая у детей вызвала бы восторг, - мороженое окунают в шоколадную глазурь. Она быстро застывает, и мороженое по конвейеру идет на упаковку. Готовый продукт складывают в коробки и отправляют в морозильную камеру. Через некоторое время мороженое поступает в магазины.

Павел Котов отметил, что оршанское мороженое делают только из натуральных продуктов. Сырье берут у проверенных сельхозпредприятий района. "Будем и дальше развиваться, баловать покупателей новыми видами продукции. Собираемся также расширить географию поставок за счет стран Азии", - добавил руководитель предприятия.-0-

Фото Александра Хитрова