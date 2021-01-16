Более 100 тыс. партий товаров продано за рубеж гродненским регионом в 2020 году

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Субъектами хозяйствования гродненского региона за пределы Беларуси в 2020 году вывезено более 100 тыс. партий товаров, сообщили БЕЛТА в Гродненской региональной таможне.

В частности, в 2020 году через пункты пропуска Гродненской региональной таможни перемещено более 25 млн т экспортных товаров на сумму $1,4 млрд. Сальдо внешней торговли, существенный рост которого был отмечен уже в начале второго квартала, к концу года также сложилось положительное и составило $509 млн.

Как отметили в таможне, 70% экспортируемых товаров, среди которых в стоимостном эквиваленте лидируют калийные и азотные удобрения, лесоматериалы, полиамиды, цемент и др., вывезены через железнодорожные пункты пропуска таможни.-0-