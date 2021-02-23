Более 100 ученических бизнес-компаний работает в учреждениях образования столичного региона

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2021 году системе образования Минской области поставлена задача активно внедрять в работе с детьми современные формы и методики, направленные на формирование основ предпринимательства и финансовой грамотности. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении по образованию Минского облисполкома.

В 2020 году в школах региона продолжал реализовываться областной проект "Предпринимательская инициатива, финансовая грамотность, современное образование: новые драйверы экономики". Он направлен на развитие у учащихся основ финансовой грамотности и предпринимательской деятельности. В учреждениях образования проводятся специальные мероприятия, на которых дети приобретают необходимые экономические знания, усваивают юридические и психологические аспекты предпринимательства. Также работает областная бизнес-школа.

В 2020/2021 учебном году в регионе функционирует 102 ученические бизнес-компании, в которых работают 819 учащихся. Факультативные занятия экономической направленности посещают 906 школьников Минской области.

Пандемия внесла свои коррективы в реализацию проекта: пять обучающих семинаров прошли в дистанционной форме с виртуальным присутствием 400 учащихся и педагогических работников.

В марте учреждения образования области участвовали в Неделе финансовой грамотности детей и молодежи. Проведено более 3 тыс. мероприятий, гостями которых стали около 70 тыс. учащихся, родителей и специалистов образования.

Ежегодно для старшеклассников учреждений, реализующих программы общего среднего образования, проводится республиканская олимпиада по финансовой грамотности. В 2020 году в первом этапе олимпиады участвовали более 4 тыс. учеников из 378 учреждений образования региона. На районные и городские этапы прошли 558 учащихся; в третьем этапе участвовали 70 ребят.-0-