Более 1,2 тыс. новогодних ярмарок и выставок-продаж организуют в Гомельской области

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 1,2 тыс. ярмарок и выставок-продаж организуют в канун рождественских и новогодних праздников в Гомельской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении торговли и услуг облисполкома.

"К праздникам в области будут действовать более 270 ярмарок, которые начнут работу с 15 декабря, свыше 950 выставок-продаж. Также в торговой сети региона организуют более 1,8 тыс. распродаж и свыше 300 дегустаций", - рассказали в главном управлении.

Организации подготовили необходимый запас для бесперебойной торговли расширенным ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров. К примеру, в настоящее время в розничной сети реализуют от 10 до 35 наименований кондитерских новогодних подарков отечественного производства и не менее 10 наименований подарочных наборов, скомплектованных непосредственно в магазинах. Шампанское и игристые вина представлены в ассортименте от 5 до 53 наименований.

Большой выбор будет предложен по непродовольственным праздничным товарам: карнавальным костюмам и маскам, елочным украшениям, трикотажным и чулочно-носочным детским изделиям с новогодней тематикой и др.

Организации общепита принимают заказы на изготовление новогодних кулинарных и кондитерских изделий. По предварительным данным, объем производства кулинарной, булочной и кондитерской продукции составит более 326 т.

Режим работы торговых центров, магазинов, кафе, ресторанов, объектов бытового обслуживания в предновогодние, новогодние и рождественские дни планируется продлить и исключить их закрытие на ремонт, переучет и другие подобные мероприятия.

Кроме того, с 21 декабря в регионе развернутся 238 елочных базаров. В главном управлении торговли и услуг облисполкома заверили, что натуральных елей будет в достаточном количестве. Планируется реализовать не менее 14 тыс. новогодних красавиц. Их розничная цена зависит от высоты. Так, стоимость ели до 1 м в среднем составит Br8, за дерево 1-2 м нужно будет отдать от Br10, высотой от 2 до 3 м - от Br14. Стоимость натуральных елей в кадках стартует от Br25.

В торговой сети региона предлагается в том числе более 7 тыс. искусственных елок, а также широкий ассортимент елочных украшений, игрушек и сувениров с новогодней тематикой.-0-