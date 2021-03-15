Более 135 массовых мероприятий организуют для минских школьников на весенних каникулах

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Занятость столичных школьников во время весенних каникул, состояние разметки на минских улицах и эпидемиологическую обстановку в городе обсудили сегодня на оперативном совещании в Минском горисполкоме, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

В период весенних каникул в Минске запланировано более 135 массовых мероприятий городского и районного уровней. С 29 марта по 3 апреля с учетом рекомендаций санэпидемслужбы будет работать 254 школьных лагеря с дневным пребыванием 8 тыс. учащихся. Предусмотрено трехразовое питание, комплекс образовательных и развлекательных мероприятий.

В кинотеатрах столицы для ребят покажут документальный фильм "100 имен Беларуси".

В каждом районе столицы определена школа, которая выступит базовой спортивной площадкой. Здесь ежедневно будут проводиться спортивные соревнования, а также дни волейбола, футбола, баскетбола. С учетом каникулярного периода в городе организуют работу спортивных объектов, бассейнов, тренажерных залов.

"В дни школьных каникул продолжится работа с одаренной молодежью. С 29 марта по 2 апреля пройдет заключительный этап республиканской олимпиады по учебным предметам. От Минска в нем примут участие 227 детей", - рассказала председатель комитета по образованию Наталья Проскурова.

Председатель горисполкома Владимир Кухарев подчеркнул, что вопросы организации досуга школьников в каникулярный период должны оставаться на постоянном контроле профильного комитета и администраций районов города. С директорами школ и заведующими дошкольных учреждений следует дополнительно проработать вопросы организации питания в учреждениях, обеспечения противоэпидемических мероприятий.-0-