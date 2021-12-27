Более 1,5 тыс. детей собрала областная благотворительная елка в Гомеле

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Областной новогодний праздник собрал сегодня в Гомельском государственном цирке более 1,5 тыс. школьников со всего региона. Искренние поздравления ребятам адресовал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Хорошее настроение еще до начала торжества создавали в фойе цирка интерактивные площадки - техновыставка, островок безопасности, танцевальные и фотозоны, "Беларуская хатка" и другие.

Иван Крупко отметил, что на новогодний праздник в цирк приглашения получили самые активные, прилежные ученики, талантливые ребята, которые изо дня в день своим трудом добиваются ярких успехов в учебе, исследовательской работе, творчестве и спорте. "Свет от ваших добрых дел, социальных проектов сделал новогодние огни еще более яркими. Уверен, что и в следующем году вы продолжите поступательное восхождение к новым вершинам, личностному росту", - сказал он.

"Помните: нигде не будут вам так рады, как на родной земле. Прославляйте трудом и талантами свою малую родину и нашу родную Беларусь", - обратился к ребятам председатель облисполкома.

Губернатор вручил награды шести школьникам - победителям различных творческих, интеллектуальных конкурсов и соревнований. Так, годом ярких событий стал уходящий 2021-й для девятиклассницы средней школы №13 Мозыря Полины Муркиной: "За год я добилась различных успехов - например, победы в музыкальных конкурсах, областной олимпиаде по немецкому языку. Я очень много работала и довольна собой, есть за что быть гордой. По учебе на данный момент средний балл 9,8, и это тоже повод для радости". Говоря о желаниях, которые обычно загадывают под Новый год, школьница призналась, что ее мечты касаются всех людей. "Хотелось бы больше мира в мире, чтобы люди были больше людьми, чтобы никто не знал пожаров войны, чтобы все были счастливы и у каждого был свой кров", - поделилась девушка.

Немало призовых мест в различных конкурсах и у Арсения Лукьянчика из средней школы №3 Хойников. Сфера его интересов - инновации, архитектура. "Очень важно верить в себя, заниматься любым делом, никогда не останавливаться, ведь каждое препятствие преодолимо", - описал свою жизненную позицию юноша.

После церемонии награждения все гости погрузились в сказку, которую рассказали почти 90 представителей творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей и молодежи Гомельской области. Зрителям вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой предстояло противостоять темному миру Царя кошмаров и его свиты. Благодаря силе добра, свету фонариков ребята одержали сокрушительную победу над злодеем. И все вместе участники праздника смогли вписать яркие страницы достижений районов в волшебную книгу единства и загадать 12 желаний для родного региона.

Продолжился праздник цирковой программой "Новогодние дифирамбы, или 100 минут вокруг света".

Областной праздник продолжил в регионе череду событий республиканской благотворительной акции "Наши дети", которая проходит в Беларуси с 14 декабря по 14 января. Ежегодно во время акции руководители министерств и других органов госуправления, местных властей, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Они поздравляют детей с Новым годом, Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем. К благотворительной акции присоединяются общественные объединения и другие организации.-0-