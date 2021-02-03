Более 1,5 тыс. медиков в Гродненской области вакцинировали от коронавируса

3 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области продолжается вакцинация от коронавируса медицинских работников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления здравоохранения облисполкома Людмила Кеда.

В Гродно вакцинация стартовала в середине января. Из желающих привиться в первую очередь было заявлено более 1,7 тыс. медицинских медработников. Уже привито около 92% из них. Все они находятся под наблюдением.

"На следующей неделе мы ожидаем поставку второй партии вакцины. Прививки получат не только медработники, начнется вакцинация учителей и сотрудников социальных служб", - рассказала Людмила Кеда.

Кроме того, продолжается сбор заявок от жителей региона, кто хотел бы пройти вакцинацию. Записываются люди достаточно активно. Списки формируются на базе поликлиник области. "В дальнейшем эти списки будут уточняться. Вакцинация жителей региона начнется при поступлении следующих партий вакцин", - отметила Людмила Кеда.

Для вакцинации используется "Спутник V". Вакцина должна транспортироваться и храниться при определенных условиях, в том числе низкой температуре. Поэтому для учреждений здравоохранения предварительно было приобретено оборудование, позволяющие соблюдать все предусмотренные инструкцией вакцины технические параметры.

Отмечается, что в регионе продолжается поэтапное перепрофилирование клиник и коек в них на нормальный режим работы. Сделать это позволяет ситуация: в Гродненской области отмечается снижение уровня острых респираторных инфекций, коронавируса и его осложнений.-0-