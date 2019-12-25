25 декабря, Могилев /Анастасия Гузовская - БЕЛТА/. Более 150 человек стали участиками костюмированного шествия Дедов Морозов в Могилеве. Под звуки духового оркестра они прошли по центральным улицам города, передает корреспондент БЕЛТА.

Жители и гости города радостно встречали участников на улицах, а дети подпевали новогодним песням. Хорошему настроению не помешал даже декабрьский дождь. Одной из остановок стала площадь Звезд. Здесь шествие встретили праздничным концертом. По видеосвязи из своей резиденции главный Дед Мороз поприветствовал своих помощников и отправил их дарить людям ощущения праздника и хорошее настроение. После этого большая компания отправилась на площадку к торгово-развлекательному центру "Атриум".

Здесь прошел флешмоб, в котором поучаствовали не только деды Морозы, но и зрители. Потом состоялась красочное лазерное шоу. Продолжились гуляния новогодним концертом.-0-

Фото Олега Фойницкого