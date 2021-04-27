Более 150 новых организаций создано в Гомельской области в I квартале

27 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в январе - марте этого года зарегистрированы 153 новых организации при прогнозном значении 133, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Из новых организаций 51 - в сфере производства.

Менее, чем планировалось, зарегистрировано организаций в Мозырском и Светлогорском районах. "Время есть. Нужно выходить (на запланированный уровень. - Прим. БЕЛТА) как по количеству создаваемых предприятий, так и по их развитию", - обратился к руководителям районов Андрей Конюшко.

Важным направлением он назвал инвестиционную деятельность. В январе - марте объем инвестиций в основной капитал составил Br911 млн, проинформировал заместитель председателя. Это ниже прогнозного параметра.

В структуре инвестиций в первом квартале 55% пришлось на строительно-монтажные работы, 34% - на машины и оборудование, остальная часть - прочие затраты и проектирование.

Андрей Конюшко обратил внимание руководителей районов, предприятий: нужны допмеры по качественному планированию инвестиционных проектов и мероприятий. "Только под высокоэффективные мероприятия и проекты могут быть и будут найдены источники финансирования, в том числе и заемы", - подчеркнул он. По словам заместителя председателя, на сегодня в карте инвестора в регионе 108 проектов, начато финансирование только 14.

Акцент на том, что необходимо увеличивать инвестиционную активность, сделал председатель облисполкома Геннадий Соловей. Он обратил внимание на то, что в регионе завершается реализация масштабных проектов - в Добруше, Петрикове, Мозыре. "Сегодня необходимо искать новые проекты, приглашать инвесторов, в том числе иностранных. Задача в этом году - 46 проектов", - подчеркнул губернатор.-0-