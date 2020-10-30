Более 2 тыс. нарушителей парковки в зеленых зонах выявлены в Минске за 5 месяцев

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За пять месяцев текущего года жилищным фондом столицы выявлены 2175 нарушителей парковки в зеленых зонах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ГО "Минское городское жилищное хозяйство".

"В период с июня по октябрь общая сумма причиненного ущерба в результате запрещенной парковки составила более Вr64 тыс. Водителям было направлено 62 претензии. В добровольном порядке исполнено 21 требование, а возмещенный ущерб насчитывает Вr1093 рубля", - рассказали на предприятии.

В попытке припарковаться вблизи дома водители порой оставляют транспортные средства в зеленых зонах. Такое нарушение приводит к повреждению газона и кустарников. Парковка в неположенных местах также препятствуют проезду автомобилей коммунальных и спасательных служб, мешает пешеходам и другим владельцам транспортных средств.

При выявлении подобного нарушения происходит фотофиксация транспортного средства. Собранные материалы и расчеты по ущербу направляются в РУВД, где гражданина привлекают к административной ответственности и направляют нарушителю претензию по возмещению ущерба.-0-