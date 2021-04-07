Более 2 тыс. устройств птицезащиты установили филиалы "Минскэнерго"

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. За первый квартал текущего года филиалами РУП "Минскэнерго" на воздушных линиях 35 кВ и выше установлено 2324 современных устройства отпугивания птиц, или 23% годового плана, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

Ежегодно энергетики проводят плановые работы по установке на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств. Чтобы защитить птиц и оборудование, монтируются специальные пластиковые устройства на траверсах опор высоковольтных линий электропередачи, которые мешают не только гнездиться, но и садиться на опоры.

"Эти устройства совершенно не опасны для пернатых. Птица, подлетая к опоре, не может приземлиться и вынуждена покинуть охранную зону. Таким образом данные работы не только способствуют повышению надежности работы электрических сетей, но и позволяют обезопасить самих птиц", - подчеркнули в "Минскэнерго".

Всего в этом году филиалами предприятия планируется установить 10,1 тыс. устройств птицезащиты.-0-