Более 20 авто передали силовые ведомства и предприятия для медиков Гомеля

11 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 20 автомобилей передали силовые ведомства и предприятия для медиков Гомеля, передает корреспондент БЕЛТА.

Автомобили от ведомств передали в распоряжение Гомельской городской автобазы организаций здравоохранения. Две машины от УСК по Гомельской области, по три - от ОАО "Гомельоблавтотранс" и ПО "Белоруснефть", четыре - от УВД Гомельского облисполкома. Гомельское областное управление МЧС передало 12 автомобилей. Легковые машины и микроавтобусы будут распределены по подразделениям.

Начальник Гомельского областного управления МЧС Сергей Дичковский пояснил: спасатели, как никто другой, понимают, что значит быть на передовой. "Поэтому готовы подставить свое плечо тем, кто борется за сохранение здоровья людей. В Год народного единства только вместе мы сможем противостоять недугам", - сказал он.

Как подчеркнул председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, эти автомобили значительно повысят мобильность врачей и медперсонала. "Врачи смогут быстрее прибывать к заболевшим горожанам, при необходимости пациентов также будут доставлять в больницу", - сказал мэр. Петр Кириченко отметил, что год от года укрепляется материально-техническая база больниц и поликлиник города. Только за последние годы открыли современный поликлинический комплекс в Центральном районе, педиатрическое отделение в Новобелицком районе, устанавливается новейшее оборудование.-0-