Более 20 км пройдут участники крестного хода в честь Луковской иконы Богородицы в Малоритском районе

8 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Крестный ход в честь праздника Луковской иконы Божией Матери пройдет сегодня в Малоритском районе, сообщил корреспонденту БЕЛТА благочинный церквей Малоритского округа протоиерей Виктор Полетило.

Традицию крестного хода Малорита - Луково, уходящую своими корнями в далекое прошлое, возродили около десяти лет назад по благословению архиепископа Брестского и Кобринского Иоанна. Обычно он проходит накануне праздника Луковской иконы Божьей Матери - в 10-ю пятницу после Пасхи (отсюда и второе, народное, название праздника - Десятуха). Именно в этот день, согласно преданию, в здешних местах произошли исторические события: страшная буря на Луковском озере и спасительное явление Пресвятой Богородицы.

Крестный ход начнется после утренней службы в Свято-Никольском храме Малориты. В агрогородок Луково паломники должны прийти к вечеру. Весь маршрут составляет примерно 25 км. На пути запланированы остановки с кратким отдыхом и молебном в местных храмах в агрогородках Ляховцы, Мокраны, деревнях Осовая, Ужово. Местные жители обычно ждут крестоходцев с угощениями - специально пекут для них постные пироги, предлагают холодную воду.

"Обычно событие собирает верующих с разных уголков Беларуси, даже с Украины и Польши. В разные годы бывало по 100 и больше человек. В прошлом году в связи с пандемией коронавируса собралось около 50 паломников. Основная масса - это, конечно, жители Малориты и района. Молодежные братства епархии активно собираются. Идут люди разного возраста - некоторые пожилые с велосипедами присоединяются, чтобы легче было", - рассказал благочинный.

Вечером паломники отправятся через агрогородок от храма Луковской иконы Божией Матери на полуостров Луковского озера, где десять лет назад построили часовню в честь явления Богородицы. Там пройдет вечернее богослужение, а также ночные крестный ход и литургия. Присоединиться к ним и почтить праздник приглашают всех, кто в дневное время был занят на работе. Желающие смогут отдохнуть до утра в церкви, которая будет открыта всю ночь.-0-