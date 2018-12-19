Более 20 лыжных трасс планируется обустроить в Брестской области

19 декабря, Брест /Корр. БКЛТА/. В Брестской области зимой планируется проложить более 20 лыжных трасс. При благоприятных погодных условиях их оборудуют в каждом районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Трассы создадут в рекреационных зонах, лесных массивах, на пришкольных территориях. Предусмотрен прокат инвентаря. В частности, в Пинском районе отведены четыре площадки, где можно будет покататься на лыжах. В Ганцевичском районе трасса протяженностью около 900 м проложена в урочище Горки. В агрогородке Мир Барановичского района желающие могут прокатиться по двум маршрутам: длина первого круга немногим больше полукилометра, второго - 870 м.

В Бресте на территории гребного канала обустроена пятикилометровая лыжная трасса. "Используем возможности естественного покрытия. Разровняли его специальным траком, создали лыжню. С 17 декабря у нас возобновилась работа проката лыж", - рассказал специалист по связям с общественностью областного центра олимпийского резерва по гребле Олег Голос. Первыми трассу опробовали члены национальной сборной по академической гребле, которые в эти дни тренируются в Бресте. Горожане также с удовольствием проводят время на лыжах. На гребном канале многолюдно на протяжении всего дня.

Также при наличии минусовой температуры в каждом районе Брестской области планируется оборудовать катки. Как правило, их заливают вблизи учреждений образования, в парках, на городских площадях.-0-