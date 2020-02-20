Более 20 полигонов ТКО планируют закрыть в Брестской области в этом году

20 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области в текущем году планируется закрыть не менее 25 полигонов твердых коммунальных отходов, что предусмотрено областной программой наведения порядка на земле, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора областного управления ЖКХ Андрей Гашев.

Сейчас на территории области функционируют 152 мини-полигона (в 2010-м было 515). В прошлом году были выведены из эксплуатации и рекультивированы 38 мини-полигонов на площади 33 га. Из 29 действующих крупных объектов захоронения ТКО в перспективе должно остаться шесть.

"Мы стремимся к тому, чтобы в области осталось шесть объектов захоронения и было, как минимум, столько же мощных сортировочных комплексов. Это предусматривает региональная схема обращения с твердыми коммунальными отходами, которая сейчас разрабатывается", - отметил Андрей Гашев.

Региональный подход в системе обращения с ТКО на практике уже реализуют на Брестском мусороперерабатывающем заводе. Сюда поступают отходы, собранные не только в областном центре, но и в Брестском и Жабинковском районах. В планах включить в схему Каменецкий и Малоритский районы. По такому же принципу планируется организовать работу в Барановичском и Пинском, куда будут поступать отходы из нескольких близлежащих районов, затем - в Березе, Кобрине и Лунинце.

"Первый этап предполагает строительство объектов захоронения, второй - создание сортировочных комплексов, которые позволят обрабатывать весь объем отходов. И, наконец, третий этап включает развитие материально-технической базы - приобретение мусоровозов, контейнеров", - пояснил заместитель гендиректора БОУП ЖКХ.

Предполагается, что внедрение региональной системы сбора коммунальных отходов позволит вести контроль за их обращением, наладить весовой учет ТКО, извлекать больше вторичных материальных ресурсов. В Брестской области доля извлечения ВМР из состава твердых коммунальных отходов в прошлом году составила 26,1% (в 2018 году - 23%). Задача текущего года - перерабатывать и использовать повторно не менее 30% образующихся отходов.-0-