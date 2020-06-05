Более 20 родников благоустроят сегодня в Витебской области

5 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Экологи Витебской области благоустроят сегодня более двух десятков родников, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском областном комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

С начала года территориальными органами Минприроды совместно с заинтересованными службами и общественностью в области были проведены в порядок 27 родников. Сегодня, во Всемирный день охраны окружающей среды, работники природоохранной службы благоустроят еще по одному объекту, заранее определенному в каждом районе области. Например, в Бешенковичском районе работы развернутся на "Лесной крыничке", в Толочинском районе у родника в деревне Богдановка, в Лиозненском районе - на особо охраняемой природной территории Бабиновичского республиканского заказника. В Городке преобразят родник по ул.Зеленой. В Глубокском районе продолжится благоустройство родника "Ольховики".

В Витебске сотрудники областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, а также городской природоохранной инспекции проведут акцию по благоустройству родника Иоанна Крестителя. Работы здесь начались еще несколько дней назад. К участию в них присоединились также сотрудники предприятий "Витебскводоканал", "Витебский Зеленстрой" и православное молодежное братство в честь святого праведного Иоанна Кронштадтского Витебской епархии Белорусской православной церкви.

Всего на территории региона находятся 213 родников. 10 из них объявлены гидрологическими памятниками природы республиканского значения, 23 - памятниками природы местного значения. В границах памятников природы установлен режим охраны и использования, согласно которому действуют определенные ограничения.-0-