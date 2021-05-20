Более 20 стран присоединились к выставке "Весна в Гомеле"

20 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представителей 24 стран объединила XXII Международная выставка "Весна в Гомеле", которая проходит по 27 мая. Такая информация прозвучала сегодня на открытии выставки, передает корреспондент БЕЛТА.

В нынешнем году "Весна в Гомеле" впервые организована в гибридном формате: электронная площадка "Деловая Весна" и республиканский праздник ремесленников "Гомельская Весна" (21-23 мая).

В мероприятиях выставки подтвердили участие 360 представители из 24 стран. Это Беларусь, Австралия, Азербайджан, Армения, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Израиль, Индия, Иран, Испания, Казахстан, Китай, Молдова, Монголия, Нигерия, ОАЭ, Польша, Россия, Сербия, Судан, Узбекистан, Украина и Чад.

К онлайн-трансляции во время открытия выставки подключились руководители и представители дипломатических миссий, органов власти, торгово-промышленных палат.

Как отметила генеральный директор Гомельского отделения БелТПП Марина Филонова, деловая программа форума этого года ориентирована на углубление межрегиональных контактов.

Председатель Сычуаньской (Китай) ассоциации в России и странах СНГ Цзен Айго отметил, что в последние годы Китай и Беларусь активно работают для взаимовыгодного сотрудничества. Двухсторонние отношения продолжают развиваться по многим направлениям. "Сычуаньская ассоциация имеет возможность привлекать инвесторов для реализации различных проектов в Беларуси", - подчеркнул готовность к дальнейшей взаимовыгодной работе Цзен Айго.

В программу форума - более 30 мероприятий. Запланированы 13 региональных встреч, 4 вебинара. Более 70 компаний Гомельской области представят 9 отраслей и примут участие в переговорах.

Во время круглого стола "Ремесленник: предприниматель или самозанятый. Опыт взаимодействия с торгово-промышленными палатами" участники сделают акценты на сохранении и популяризации культурного наследия, народных художественных промыслов, обсудят реальные и перспективные модели партнерства по многим направлениям.

Более 100 участников всех областей Беларуси соберет VII Республиканский праздник мастеров и ремесленников "Гомельская Весна". Впервые он разместится на Киевском спуске дворцово-паркового ансамбля. Мастера различных направлений декоративно-прикладного творчества представят свои работы: украшения, изделия кузнецов, предметы интерьера, керамику, одежду и многое другое.

Организует "Весну в Гомеле" Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-

"Весна в Гомеле" позволяет раскрыть потенциал предприятий и территорий - Соловей