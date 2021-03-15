Более 20 талантливых школьников области получили паспорта в Брестской крепости

15 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Музее обороны Брестской крепости сегодня 21 талантливый школьник области в торжественной обстановке получил свой первый паспорт, передает корреспондент БЕЛТА.

Приглашение принять участие в областном этапе всебелорусской патриотической акции "Мы - граждане Беларуси" получили 14-летние ребята, добившиеся успехов в учебе, творчестве, спорте, общественной деятельности. Это юноши и девушки из Бреста, Барановичей, Пинска, Дрогичинского, Ивацевичского, Кобринского, Жабинковского, Кобринского, Барановичского и Пинского районов. С Днем Конституции подростков тепло поздравил председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко и вручил им паспорта.

"Паспорт в первую очередь дает права и гарантии, определенные Конституцией. С получением документа появляются и обязанности гражданина Республики Беларусь. В дальнейшем вы будете жить, участвовать в политических и экономических процессах. Думаю, сделаете все, чтобы Беларусь имела свое слово на мировой арене, была передовым и суверенным государством, - обратился к школьникам Юрий Шулейко. - Подходим к тому, чтобы внести некоторые изменения в Конституцию, скорректировать ее в связи с переменами в стране и мире. Эти шаги - для вашего будущего".

Напутственные слова молодым людям высказал и председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич. "С получением паспорта вы становитесь полноправными гражданами Беларуси. Все, что есть в стране, создано многими поколениями белорусов. А ее будущее - за молодежью. Каким оно будет - неизвестно, но мы в вас верим и рассчитываем, что вы сделаете все возможное, чтобы страна была богатой и процветающей", - сказал он.

Свои награды также получили победители областной правовой игры "Quiz - Конституция" - команда школы №28 Бреста.

Школьники смогли пообщаться с почетными гостями акции. Например, они поинтересовались впечатлениями Юрия Шулейко о работе в Брестской области, чем регион отличается от других. Ребята спрашивали губернатора о личной жизни, задавали и более глубокие вопросы: про патриотизм и подвиги в мирной жизни.

Затем для участников акции провели экскурсию по Брестской крепости, в том числе они смогли увидеть новые экспозиции мемориального комплекса. "Брестская крепость - священное место для каждого белоруса. Поэтому решили вручить ребятам их первые паспорта именно здесь. В нынешнем году исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Подвиг защитников и впредь должен оставаться авторитетным примером", - подчеркнул первый секретарь областного комитета БРСМ Юрий Сегенюк.

Всего в Брестской области в День Конституции свои паспорта получат около 800 подростков.-0-