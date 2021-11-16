Более 200 притонов выявлено в этом году на территории Минской области

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За 10 месяцев участковыми инспекторами милиции выявлено 242 притона. Это места сбора граждан, ведущих антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, сообщили БЕЛТА в УВД Миноблисполкома.

"По результатам проинформированы иные ведомства и организации о нарушениях пользования жилыми помещениями, в том числе - не по назначению, в ряде случаев выявлялись и документировались административные правонарушения. Все помещения поставлены на учет в органы внутренних дел, - рассказали в УВД. - Информация о местах сбора любителей горячительных напитков поступает сотрудникам ОВД из различных источников, в том числе в рамках проводимого участковыми инспекторами милиции еженедельного приема граждан, в первую очередь в помещениях общественных пунктов охраны правопорядка".

Ближайший прием граждан состоится завтра, 17 ноября, в сельской местности с 10.00 до 13.00, в городах - с 17.00 до 20.00. Обратиться к участковым можно по любым вопросам, связанным с их служебной деятельностью, в том числе с информацией о жилых помещениях (квартирах, домах), в которых нарушается общественный порядок. "Дополнительный контроль в отношении притонов и их завсегдатаев обеспечивается в период с 16 по 20 ноября", - добавили правоохранители.-0-