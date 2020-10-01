Более 200 участников соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно

1 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Более 200 участников всех возрастов соберет фестиваль спортивной ходьбы в Гродно, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма облисполкома.

Традиционно в Гродно в октябре проводится турнир по спортивной ходьбе, посвященный памяти серебряного призера XXII Олимпийских игр Петра Починчука. В этом году представительные соревнования станут настоящим фестивалем этого вида спорта.

"Эпидемиологическая ситуация внесла коррективы в соревновательную программу нынешнего года. Поэтому в Гродно 3 октября будут объединены сразу несколько стартов для участников всех возрастов: профессионалов, ветеранов и юных спортсменов. Всего на дистанцию выйдут более 200 ходоков", - рассказали в управлении спорта и туризма облисполкома.

В частности, лучшие профессиональные спортсмены померятся силами на дистанциях в 20 и 35 км. Показанные в Гродно результаты будут важны и при отборе на Олимпиаду, который стартует в ближайшее время.

"Дистанция в нашем городе (трасса проходит в районе улиц Коммунальной, Кветко и Серафимовича) сертифицирована Международной федерацией легкой атлетики. Поэтому все показанные результаты будут учтены и в мировом рейтинге", - подчеркнули в управлении спорта и туризма.

Также во время фестиваля продут республиканские соревнования среди детей "Наши надежды" для юниоров, юношей и девушек на дистанциях в 5 км, 3 км и 2 км. Самые молодым участники - 2009 года рождения - посоревнуются на трассе протяженностью 1 км. Также запланирован старт для ветеранов спорта - это тоже дистанция в 1 км.

Для участников и зрителей соревнований также готовят культурную программу.-0-