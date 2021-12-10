Более 200 встреч провели представители бизнеса Беларуси и Башкортостана на мероприятиях в Минске

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 200 встреч провели представители бизнес-кругов Беларуси и Башкортостана на деловых мероприятиях, которые прошли в Минске 7-9 декабря, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минского отделения БелТПП.

7 декабря состоялась презентация инвестиционного и экономического потенциала Башкортостана для представителей белорусского бизнеса. В мероприятии приняли участие глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, председатель БелТПП Владимир Улахович, генеральный директор Минского отделения БелТПП Сергей Набешко, а также более 300 представителей белорусских и российских предприятий химической, машиностроительной отраслей, сельского хозяйства, легкой промышленности и других сфер.

Открывая презентацию, Радий Хабиров подчеркнул важность развития двусторонних отношений, наращивания товарооборота, схожесть экономик Беларуси и Башкортостана, а также поблагодарил председателя концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова и руководителя отделения посольства Беларуси в России в Уфе Артура Карповича за большой вклад в укрепление сотрудничества.

"Российская сторона представила белорусским предпринимателям особенности ведения бизнеса в Башкортостане, перспективные проекты партнерства, возможные направления расширения деловых связей. Представители белорусского и башкирского бизнеса провели переговоры о развитии взаимовыгодного сотрудничества. Всего состоялось более 200 двусторонних встреч", - рассказали в Минском отделении БелТПП.

Кроме того, члены российской делегации посетили 13 белорусских предприятий, ознакомились с преимуществами, льготными условиям, налоговыми преференциями для резидентов индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск" и Минского городского технопарка.

По итогам визита подписаны двусторонние документы, направленные на решение приоритетных задач торгово-экономического сотрудничества и социально-экономического развития Беларуси и Башкортостана.-0-