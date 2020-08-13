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13 августа 2020, 17:17

Более 220 объектов ремонтируют и модернизируют при комплексном благоустройстве Мозыря

Фото из архива
Фото из архива

13 августа, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Более 220 объектов ремонтируют, реконструируют, модернизируют, строят при комплексном благоустройстве Мозыря. Об этом сегодня шла речь на рабочем совещании, которое провел в райисполкоме председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании обсудили реализацию концепции комплексного благоустройства. Всего в перечне более 220 объектов.

"Комплексное благоустройство шло в 2019 году, продолжается в этом. Жители положительно оценивают проводимые работы, потому что это комфортные условия проживания, воспитания и образования детей и молодежи, хорошие дороги, инфраструктура", - констатировала председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко.

Она подчеркнула, что в процесс масштабных преобразований вкладываются средства республиканского, областного, районного бюджетов. "Каждая копейка на особом счету. Работы, которые выполняют и строительный комплекс, и организации хозяйственным способом, на завершающей стадии. А объекты образования уже готовы к новому учебном году. Словом, проведена колоссальная совместная работа на общий результат", - сказала руководитель района.

По словам начальника главного управления образования облисполкома Руслана Смирнова, планом комплексного благоустройства предусмотрен ремонт 22 учреждений райцентра, на эти цели выделено более Br10 млн. В перечне работ - ремонт кровель, фасадов, замена оконных и дверных блоков, ограждений, благоустройство территорий и т.д. Появится в Мозыре и новый детский сад в 3-м микрорайоне.

Преобразования предусмотрены в медучреждениях райцентра. Так, в городской больнице заменили оконные блоки, благоустроили территорию, закуплено и еще поставляется оборудование, планируют установить новый компьютерный томограф. В городском родильном доме также заменили оконные блоки, идет закупка ультразвукового аппарата. В центральной городской поликлинике отремонтировали четвертый этаж здания, появилась новая техника.

Идут работы на семи спортивных объектах: физкультурно-оздоровительном центре "Полесье-Арена", горнолыжной базе и спортивном зале СДЮШОР №1, спорткомплексе СДЮШОР №2, гребной базе "Жемчужина Полесья", стадионе "Спартак". Самый масштабный объект - стадион "Юность" СДЮШОР №1. Здесь уже отремонтировали уличные раздевалки, подготовлена проектно-сметная документация на капремонт с модернизацией и реконструкцией, планируется замена газона.

В сфере ЖКХ предусмотрены капитальные ремонты 11 жилых домов - это порядка 30 тыс. кв.м, проинформировал гендиректор государственного объединения "Жилищно-коммунальное хозяйство Гомельской области" Дмитрий Згурский. Восемь уже введены в эксплуатацию. На трех работы намерены завершить в августе. Текущий ремонт определен по 39 жилым домам. "23 уже закончили, десять объектов в работе, по шести работы начали. Срок завершения - сентябрь", - отметил он.

Также в городе меняют водопроводы, канализационные системы, тепловые сети, другие коммуникации, благоустраивают улицы, придомовые территории, лестницы.

Новый облик приобретают учреждения культуры, объекты торговли, бытового обслуживания, почты и других сфер.

"Мы, мозыряне, гордимся тем, что Мозырь вошел и в число 11 городов страны для ускоренного социально-экономического развития, и для комплексного благоустройства в области", - сказала Елена Павлечко.

На совещании Геннадий Соловей обратил внимание всех руководителей, что программа комплексного благоустройства должна быть реализована в срок, и все работы необходимо провести качественно.-0-

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