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14 октября 2019, 12:23

Более 2,3 тыс. многодетных семей из Гомельской области улучшают жилищные условия в этом году

Фото из архива
Фото из архива
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14 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В течение 2019 года в Гомельской области жилищные условия улучшают 2382 многодетных семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Такую информацию озвучил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Дмитрий Гайкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По данным на 1 сентября, на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Гомельской области состояло более 5,18 тыс. многодетных семей. По словам Дмитрия Гайкевича, данное количество условно можно разделить на три категории. "Первая - это многодетные семьи, которые улучшают жилищные условия (строят квартиру, индивидуальный жилой дом, производят реконструкцию имеющегося в собственности жилого дома, получили арендную или социальную квартиру, но не сняты с учета). Таких семей 2382", - рассказал он. Вторая категория - многодетные семьи, которые планируют улучшить жилищные условия, но до них пока не дошла очередь (свыше 1,2 тыс. семей). Еще более 1,5 тыс. многодетных семей отказываются по различным причинам от строительства жилья.

Докладчик обратил внимание, что на начало года в сельских населенных пунктах региона на учете нуждающихся состояли 1645 многодетных семей. Возможность улучшить жилищные условия в этом году предоставлена почти половине из них - 808. При этом по месту жительства либо в ином сельском населенном пункте улучшают условия 337 многодетных семей, остальные - в районных центрах, городах.

Председатель комитета напомнил, что государственная поддержка многодетным при строительстве (реконструкции) или приобретении жилья предусмотрена указами №13 и №240. Он также подчеркнул, что Гомельская область с каждым годом наращивает темпы строительства жилья для многодетных семей. Так, за период с 2016 года по 1 октября 2019-го для названной категории в регионе построили 3954 жилых помещения. В том числе, по оперативной информации горрайисполкомов, в январе-сентябре этого года - 1201. Из них 1125 квартир и 76 индивидуальных жилых домов", - пояснил Дмитрий Гайкевич. В регионе ведется строительство еще 14 жилых домов почти на 1050 квартир.

Также в настоящее время планируется программа строительства жилых домов с государственной поддержкой на 2020-2021 годы с учетом количества состоящих на учете, добавил председатель комитета.-0-

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