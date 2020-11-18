Более 25 новогодних елок установят на улицах Бреста

18 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте установят более 25 новогодних елок. Об этом в своем Telegram-канале написал председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Всего в городе будет установлено более 25 основных новогодних елок. Определили места их размещения, по возможности, максимально охватив все районы Бреста", - подчеркнул Александр Рогачук. В частности, новогодние деревья установят на площади Ленина, набережной Мухавца, железнодорожной станции Брест-Центральный, в Городском саду, парке Мира, возле крупных торговых центров.

По словам председателя горисполкома, в Ленинском районе елки постараются украсить до 11 декабря, в Московском - до 15 декабря.

В Бресте в первый день зимы на улице Гоголя откроется первая праздничная ярмарка. Она будет работать до 31 декабря с 10.00 до 19.00. Вторая развернется на площади Ленина с 4 декабря по 19 января (с 12.00 до 22.00). Елочные базары в областном центре начнут работу с 19 декабря.-0-