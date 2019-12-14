Более 2,5 тыс. новобранцев приняли присягу в 72-м ОУЦ в Печах

14 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. солдат, призванных на срочную военную службу, приняли военную присягу в 72-м объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов под Борисовом, передает корреспондент БЕЛТА.

В церемонии участвовал министр обороны Андрей Равков. "Увеличилось количество граждан из числа призывников, поступивших на военную службу в Вооруженные Силы по контракту на должности сержантов и солдат. Только в текущем году контракт со старта службы заключили около 600 призывников, всего же ряды контрактников пополнили более 2,5 тыс. человек", - сказал он.

Андрей Равков

По его словам, оборонное ведомство прикладывает максимум усилий, чтобы совершенствовать социальную защищенность граждан, добросовестно прошедших военную службу. "Мы убеждены, что они должны иметь преимущества перед теми, кто уклонился от своего конституционного долга. Только за последние несколько месяцев военному ведомству удалось достичь серьезных результатов в вопросе повышения статуса военнослужащего срочной службы", - добавил министр.

В частности, положительно решен вопрос о включении срока срочной военной службы в страховой трудовой стаж. "Законодательно закреплены приоритет поступления на госслужбу, сохранение рабочего места за военнослужащим вне зависимости от формы собственности нанимателя, первоочередное право на место в общежитиях учебных заведений и другие преференции, о которых мы уже сообщали. Все эти меры сегодня необходимы", - подчеркнул Андрей Равков.

После окончания церемонии военнослужащие нового пополнения по традиции отправляются в первое в их военной жизни увольнение. Впереди у нового пополнения боевая учеба. Войска ждет комплекс мероприятий боевой подготовки.

Сегодня присягу приняли и военнослужащие роты информационных технологий - в Военной академии. Службу в подразделении прошли уже 65 человек, в этот осенний призыв набор составил 40 человек. Всего за время существования роты желание пройти ней в срочную службу изъявили более 500 человек. "Это позволяет нам тщательно отбирать военнослужащих по профессиональным требованиям и морально-деловым качествам", - отметил министр.

Кроме того, масштабные мероприятия проходят в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой", где присягу примут более 700 военнослужащих Брестского гарнизона, а также в Витебске, Гродно, Слониме, Марьиной Горке.-0-

Фото Максима Гучека

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