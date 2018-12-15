Более 2,6 тыс. человек приняли присягу в 72-м учебном центре в Борисове

15 декабря, Борисов /Корр. БЕЛТА/. Более 2,6 тыс. новобранцев сегодня приняли присягу в 72-м гвардейском объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в Борисове, передает корреспондент БЕЛТА.

В торжественном ритуале принятия присяги принял участие министр обороны Андрей Равков. "Защита отечества - обязанность и священный долг каждого гражданина Республики Беларусь. Так было и так будет всегда, - подчеркнул министр. - В Беларуси на фоне непростой обстановки в мире обеспечены стабильность, спокойствие и согласие".

Сегодня в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Беларуси проходят торжественные мероприятия, посвященные принятию военной присяги новым пополнением. Всего в этот день ее слова произнесут около 9 тыс. молодых людей, призванных на срочную военную службу и службу в резерве.-0-