Более 260 станций обезжелезивания планируют построить в Брестской области до 2025 года

17 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области до 2025 года необходимо построить 263 новых станции обезжелезивания, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела водопроводно-канализационного хозяйства областного управления ЖКХ Андрей Круглей.

Ежегодно планируется вводить в эксплуатацию не менее 40 объектов. Такие темпы обусловлены требованием директивы №7 "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", согласно которой до 2025 года качественной питьевой водой должны быть обеспечены 100% потребителей. На сегодня в Брестской области качественное водоснабжение доступно 93,3% потребителей.

В этом году по подпрограмме "Чистая вода" госпрограммы "Комфортное жилье и благоприятная среда" в регионе запланировано строительство 41 станции обезжелезивания. Средства на эти цели выделены из областного и республиканского бюджетов - Br5,5 млн и Br3,5 млн соответственно. Новые станции обезжелезивания появились в каждом районе, больше всего - в Березовском (пять станций) и Пинском (четыре). "В настоящее время 30 объектов уже введены в строй, остальные находятся в завершающей стадии. До конца года все объекты будут сданы в эксплуатацию", - сказал Андрей Круглей.

Кроме того, шесть станций, четыре из которых уже введены в строй, возведены по программе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В частности, чистой водой обеспечены жители деревень Лахва и Ракитно в Лунинецком районе, Теребежова и Глинки - в Столинском. Со дня на день заработают станции в деревнях Язвинки и Ворони в этих же районах.

В следующем году в регионе планируется построить 41 станцию, в том числе пять в Пинском районе, где больше всего потребителей и населенных пунктов. В Лунинецком районе по чернобыльской программе чистая вода придет к жителям деревни Бродница.

Помимо строительства станций обезжелезивания подпрограмма "Чистая вода" предполагает развитие сетей водоснабжения и подключение близлежащих населенных пунктов к водопроводу с качественной питьевой водой, строительство артезианских скважин, подвоз питьевой воды, где это целесообразно, и другие мероприятия.-0-