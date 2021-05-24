Более 30 коррупционных уголовных дел возбудили в Гомельской области за 4 месяца

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В январе - апреле этого года следственные подразделения УСК по Гомельской области возбудили 31 коррупционное уголовное дело, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника УСК по Гомельской области Александр Гриньков.

Из общего числа 10 дел возбуждено по факту получения взятки. "За весь прошлый год в области подразделениями УСК возбуждено 62 коррупционных дела, 17 из которых - за получение взяток", - уточнил Александр Гриньков.

Так, следственное управление УСК окончило предварительное следствие в отношении генерального директора республиканского унитарного предприятия. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму более Br2 тыс. Руководитель получал их от представителей коммерческих структур и индивидуального предпринимателя за лоббирование их интересов. В 2020 году гендиректор в качестве взяток принял мебель, строительные материалы и предметы декора.

При расследовании установили, что руководитель также похитил многофункциональное устройство (для печати, сканирования, копирования), пиломатериалы, дизтопливо, бензин и автомобильный газ.

"Одно хищение он совершил самостоятельно. Другое - по сговору с исполнявшим обязанности директора одного из филиалов строительной организации. Третье - при пособничестве работников филиала этой организации", - рассказал Александр Гриньков.

Действия гендиректора квалифицированы по четырем статьям Уголовного кодекса. Правовую оценку дали и другим участникам преступлений.

"Проведен значительный объем следственных и процессуальных действий, в том числе более 80 допросов свидетелей, 12 допросов подозреваемых и обвиняемых, 5 очных ставок, 11 обысков, 9 выемок предметов и документов. В различные организации направлено более 70 запросов, даны поручения органам дознания", - рассказал заместитель начальника УСК.

Причиненный ущерб возмещен в полном объеме, изъяты все предметы взяток, наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму почти Br340 тыс. Руководитель предприятия находится под стражей, соучастники - под личным поручительством.

В адрес руководства предприятий и индивидуального предпринимателя следователь внес представления об устранении нарушений закона, причин и условий, способствовавших преступлениям.-0-