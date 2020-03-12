Более 300 человек объединит молодежный флешмоб в Полоцке

12 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 300 человек объединит молодежный флешмоб #раЗАм в Полоцке, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Полоцкого райисполкома.

Необычная акция состоится 13 марта. В этот день в Полоцке более 80 юных полочан получат путевки во взрослую жизнь: в торжественной обстановке под сводами Софийского собора 14-летним подросткам вручат паспорта заслуженные и авторитетные люди Полотчины - участник Великой Отечественной войны Николай Сушков, почетный гражданин Полоцка, бывший мэр города Владимир Точило и первый зампред райисполкома Сергей Лейченко.

Затем к главным героям дня присоединятся студенты, школьники, работающая молодежь, ветераны, военнослужащие. Все вместе они сомкнут руки вокруг Софийского собора. Своеобразные объятия святыни организаторы снимут с помощью квадрокоптера, чтобы сохранить уникальные кадры в памяти всех участников.

"Идея проведения такого флешмоба возникла ассоциативно, ведь такие акции объединяют все поколения и сохраняют историю", - отметили в пресс-службе.

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси!", посвященная Дню Конституции, проходит по всей стране по 15 марта под слоганом #раЗАм. В преддверии и в День Конституции более 4 тыс. юных белорусов получат главный документ из рук руководителей законодательной и исполнительной власти, общественных деятелей и других заслуженных людей страны. Официальные мероприятия традиционно пройдут в Музее современной белорусской государственности, Совете Республики Национального собрания, Комитете государственного контроля. Символично, что 15 марта финал Всебелорусской акции состоится в Конституционном суде. Акция "Мы - граждане Беларуси!" стартовала в 2004 году по инициативе БРСМ.-0-