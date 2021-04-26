26 апреля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Более 300 человек стали участниками митинга памяти жертв Чернобыля в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

Почтить память тех, кто 35 лет назад погиб или пострадал от взрыва на Чернобыльской АЭС, собрались ликвидаторы, представители Могилевского городского исполнительного комитета, депутатского корпуса, администраций районов города, трудовых коллективов, областного департамента охраны, ветеранских организаций, силовых структур, МЧС, общественных организаций "Белая Русь", "БРСМ", "Белорусский союз женщин", "Красный Крест". Они возложили цветы к памятнику "Жертвам Чернобыля" и почтили минутой молчания погибших.

"Сегодня мы чтим память тех, кто погиб, выполняя свой человеческий и служебный долг. Сегодня в митинге приняли участие ликвидаторы последствий взрыва на ЧАЭС, которые 35 лет назад стали участниками решения самых серьезных задач по спасению жизней других людей. Поэтому важно, что мы чтим память и отдаем дань уважения всем тем, кто принимал участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, - отметил председатель Могилевского горисполкома Владимир Цумарев. - Вы видите, сколько сегодня в целом в нашей стране сделано, чтобы минимизировать последствия взрыва на Чернобыльской АЭС. Начиная с переселения районов, которые больше всего пострадали, и заканчивая созданием современных производств, чтобы занять тех людей, которые были вынуждены переехать. Плюс обеспечение их жильем, всеми необходимыми условиями для комфортной жизни".

Одним из участников мероприятия стал Анатолий Чижиков. В возрасте 26 лет он попал в качестве ликвидатора в Наровлянский район. "Служил я тогда в Белыничском РОВД инспектором ДПС. И в июле-августе 1986 года попал в Наровлянский район. Когда только приехали туда, почувствовал сильное першение в горле. И темнело быстро. Вроде лето, а как только 8 вечера - как будто кто-то все лампочки отключает. Деревни уже были отселены, - вспоминает мужчина. - Мы обеспечивали охрану и сопровождение грузов, помогали в доставке медиков. Охраняли территорию, осуществляли дозиметрический надзор, следили за соблюдением ПДД - туда техника со всей Беларуси съехалась. Мародеров там особо не было. Приезжали те, кого выселили с загрязненных территорий - люди хотели забрать свои вещи. Приходилось объяснять, почему нельзя. Тогда я пробыл в Наровлянском районе месяц".

Через год, в августе 1987 года, Анатолий Чижиков был командирован в Краснопольский район. "Там тоже месяц работали. Конечно, страшная трагедия случилась тогда. Но это был наш долг - помочь своей стране в сложной ситуации. Мы просто выполняли то, что должно. Государство нас потом не бросило, помогало и поддерживало. Каждый год проходили реабилитацию и лечение. Месяц отпуска, из него 15 дней - обязательно на лечение. С нами тогда, как с малыми детьми возились. Конечно, радиация на здоровье сказалась, многих из наших уже нет в живых. Я каждый год приезжаю к этому мемориалу, чтобы встретиться с однополчанами и почтить память тех, кто уже не с нами. Важно, чтобы мы помнили их", - отметил ликвидатор.-0-

Фото Романа Руцкого, ИА "Могилевские ведомости"