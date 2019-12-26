Более 300 проектов включены в 2020 году в инвестиционный портфель Гродненской области

26 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В инвестиционный портфель Гродненской области в 2020 году включены более 300 проектов на сумму свыше Br3,2 млрд. Об этом сообщила заместитель председателя Гродненского облисполкома Елена Бубенчик сегодня на заседании облисполкома, передает корреспондент БЕЛТА.

В инвестиционном портфеле проекты в сферах промышленности, сельского хозяйства, мясо-молочной отрасли, логистики, а также строительства дорог и новых предприятий. Кроме того, в регионе в следующем году планируется привлечь около $90 млн прямых иностранных инвестиций.

Елена Бубенчик рассказала, что в 2020 году объем валового регионального продукта прогнозируется на уровне 103,7% к оценке 2019 года. Основной прирост ВРП предполагается получить за счет производственной сферы, в том числе промышленности (темп роста - 105,7%) и сельского хозяйства (106,5%), а также сферы услуг. Ожидается, что продолжит расти объем розничного товарооборота. К слову, в предстоящем году планируется открытие более 40 новых торговых объектов общей площадью почти 20 тыс. кв.м.

"В экспорте товаров и услуг области прослеживается положительный тренд, позволяющий наращивать их объемы ежегодно", - отметила Елена Бубенчик. Темп роста экспорта товаров в 2020 году прогнозируется на уровне 105%. В регионе ежегодно появляются новые экспортеры, расширяются география внешних рынков, линейка поставляемых за рубеж товаров. В экспорте услуг еще не полностью реализован потенциал сфер туризма и медицины. В этом направлении тоже ожидается рост.

"Перед регионом стоят достаточно напряженные задачи, - подчеркнул председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов. - Структура экономики районов области различна. Важно, чтобы руководители на местах видели точки роста на своих территориях и грамотно использовали их потенциал. Только в этом случае мы вправе рассчитывать на нужный результат".

Еще одной темой для обсуждения стал проект бюджета региона на 2020 год. Он сохранит социальную направленность, отметил Владимир Кравцов. Значительная часть (69%) - это расходы на образование и здравоохранение. Предусмотрены и средства, которые направят на повышение зарплаты бюджетникам.-0-