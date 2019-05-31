Более 35 км тепловых сетей планируют заменить на предызолированные трубопроводы в Гомеле

31 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле к предстоящему отопительному сезону планируется построить и модернизировать с заменой на предызолированные трубопроводы 35,4 км тепловых сетей, сообщил генеральный директор КПУП "Гомельское городское ЖКХ" Виктор Кулаго на заседании горисполкома о задачах по подготовке к отопительному сезону 2019/2020, передает корреспондент БЕЛТА.

Виктор Кулаго сказал, что готовиться к предстоящему осенне-зимнему периоду городские службы стали сразу же после окончания отопительного сезона. "Теплоснабжающие организации провели испытания тепловых сетей для выявления слабых мест и определения объема работ по ремонту и замене магистральных и распределительных сетей", - пояснил он. Всего за минувшую пятилетку выполнена модернизация около 230 км с применением ПИ-материалов, срок службы которых значительно выше проложенных в советское время труб.

В течение последних трех лет из 9 ведомственных котельных, задействованных в теплоснабжении жилфонда и социальных объектов, осталось только две. В планах перевести их на теплоисточники специализированной организации РУП "Гомельэнерго". Такой подход уже доказал свою эффективность и позволил повысить стабильность теплоснабжения областного центра, подчеркнул гендиректор.

Параллельно реализуется план по подготовке к сезону жилфонда. В текущем году необходимо выполнить капитальный ремонт 86 домов. Доведено задание обеспечить ввод после капремонта 196 тыс. кв.м общей площади, или 112% к уровню прошлого года. Внимание будет уделено и лифтовому хозяйству: в многоэтажках намерены заменить 185 подъемников.

На ремонт дорожно-мостового хозяйства в городском бюджете предусмотрено Br2,7 млн, около 50% этих средств в настоящее время освоено. "Акцент сделан на благоустройство основных магистральных улиц, в том числе выполнено уже около 20 тыс. кв.м ямочного ремонта. Работа в этом направлении продолжается", - уточнил Виктор Кулаго.

Будет уделено внимание и благоустройству дворовых территорий. На эти цели в текущем году выделено свыше Br300 тыс. В 2018-м были обследованы дворы во всех районах областного центра. По итогам оценки специалистов в планы на ремонт включено 540. В прошлом обновили 185 дворов, в том числе 29 - с полным благоустройством.

Подводя итоги работы городского хозяйства в осенне-зимний период 2018-2019 годов, Виктор Кулаго подчеркнул, что сезон прошел без существенных сбоев в работе всех инженерных систем. Адреса, по которым отмечались внештатные ситуации, взяты на контроль. На руководителей предприятий, организаций и учреждений возложена персональная ответственность за выполнение доведенных объемов работ и заданий по подготовке объектов к работе в условиях предстоящей осени и зимы.

Как отметил председатель Гомельского горисполкома Петр Кириченко, необходимо обеспечить высокое качество подготовки и надежность функционирования всех инженерных систем. Установлены графики получения паспортов готовности объектов различных сфер. Отклонение от них в сторону продления недопустимо, подчеркнул мэр.-0-