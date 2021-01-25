Более 37,5 т новогодних деревьев вывезли из дворов Минска после праздников на переработку

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. По всему Минску после новогодних праздников проводился сбор елок для их последующей переработки - вывезено более 37,5 т, сообщили корреспонденту БЕЛТА столичные перевозчики отходов.

Прежде новогодние деревья после праздников вывозились на полигон и захоранивались. Из отходов выделялся парниковый газ метан. Чтобы этого не происходило, прошлой зимой впервые была проведена акция по сбору елей. СООО "Ремондис Минск" только с территории своих районов обслуживания тогда вывезло на переработку более 5 тыс. деревьев. УП "Спецкоммунавтотранс" - 10 т.

В этом году операторы вторичных материальных ресурсов проводили акцию 16-17 и 23-24 января. В СООО "Ремондис Минск" отметили, что за 17 и 24 января вывезли более 30 т хвойных деревьев с объектов, находящихся на обслуживании ЖКХ Московского, Фрунзенского и Октябрьского районов столицы. В количественном выражении это порядка 10 тыс. елок - то есть все больше жителей указанных районов предпочитают дать использованным деревьям вторую жизнь.

"Автомобили для сбора побывали примерно на тысяче точек в зоне нашего обслуживания, - рассказал начальник отдела продаж и маркетинга предприятия Александр Логутенок. - Машины забирали живые новогодние ели, чтобы отвезти их на наш участок по переработке и компостированию растительных отходов. Из переработанных деревьев мы производим щепу, а оставшуюся часть можно использовать в качестве компоста в хозяйственной деятельности".

По словам директора УП "Спецкоммунавтотранс" Анатолия Жаврида, спецтехника его предприятия также забирала ели и прочие новогодние хвойные деревья от контейнерных площадок и специально отведенных мест (которые определяют районные администрации) в столичных дворах в выходные дни. "Мы вывезли в совокупности за позапрошлые и минувшие выходные 7,5 т елей на площадку для сортировки. К сожалению, не все жители выполнили просьбу предварительно снять с деревьев мишуру и прочие новогодние украшения. Поэтому перед использованием хвои для нужд котельной нам сначала приходится заниматься ее очисткой", - констатировал директор предприятия.-0-