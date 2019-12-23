Более 40 родников Витебской области появились на публичной кадастровой карте

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пространственный слой "Родники" публичной кадастровой карты Беларуси пополнился информацией об еще 41 таком объекте на территории Витебской области, сообщили БЕЛТА в Государственном комитете по имуществу.

На карте можно увидеть местоположение родника, его краткое описание и информацию о состоянии водного источника. Сбором этой информации занимались специалисты Витебского агентства по государственной регистрации и земельному кадастру, а также представители местных исполнительных комитетов и жители.

По данным Национального кадастрового агентства Госкомимущества, всего на публичной кадастровой карте сейчас обозначено 678 родников, из которых 165 находятся на территории Гомельской области, 159 - Могилевской, 144 - Минской, 70 - Гродненской, по 69 - в Витебской и Брестской областях. Также на карте есть информация о двух родниках Минска.-0-