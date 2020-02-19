Более 40 тыс. жителей Гомельской области поучаствовали в проектах по профилактике онкологии и БСК

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 40 тыс. жителей Гомельской области стали участниками проектов по профилактике болезней системы кровообращения (БСК) и онкологии в 2019 году, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В регионе на протяжении года реализовались проекты "Своевременная профилактика БСК - залог здоровья" и "Забота о здоровье сегодня - активное долголетие завтра" по профилактике и раннему выявлению онкологических заболеваний.

"Проекты направлены на повышение мотивации у населения к регулярному обследованию. Нам важно было дать дополнительные источники информации о здоровье и способах его поддержания", - рассказали в центре. Они включали консультации узкопрофильных специалистов, информационно-агитационные мероприятия. Пациентам также оказана адресная первичная медицинская помощь, проведена диагностика.

К сотрудникам областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья подключились специалисты ведущих учреждений региона: кардиологического центра, облбольницы, онкодиспансера, госпиталя инвалидов Отечественной войны и Гомельского государственного медицинского университета.

Каждый месяц в районы выезжали мультидисциплинарные бригады. На протяжении четырех дней узкопрофильные специалисты принимали местных жителей. Два дня врачи работали в больнице районного центра, далее отправлялись в глубинку и вели прием на базе фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий в агрогородках и поселках. Одна из задач таких визитов - обучение персонала медучреждений для повышения качества оказываемой помощи.

Всего проведено более 1,4 тыс. мероприятий. Специалисты лечебной сети дали около 2,3 тыс. консультаций.

Такие направления работы будут продолжены в 2020 году.-0-