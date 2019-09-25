Более 470 нарушений правил остановки и стоянки во дворах выявили в Гомельской области с начала года

25 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 470 нарушений правил остановки и стоянки авто во дворах выявили в Гомельской области с начала года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД облисполкома.

Также зафиксировано более 250 нарушений в местах, где стоящее авто препятствовало движению или работе машин оперативного назначения, дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. "Автовладельцы должны понимать: когда спасатели или медики спешат на вызов, на счету каждая секунда. Нередко можно увидеть, что из-за оставленных во дворе автомобилей машина скорой помощи не может подъехать ближе, врачи добираются до нужного дома или подъезда пешком. Или же, к примеру, во время пожара крупногабаритная специальная техника не имеет возможности развернуться во дворе для эвакуации жильцов из высотки", - рассказали в УГАИ.

В Госавтоинспекции региона напомнили, что за нарушение правил остановки и стоянки легковых авто предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере одной базовой величины (1 БВ - Br25,5), за повторное в течение года нарушение - 2 БВ. Кроме того, автомобиль может быть эвакуирован.

В настоящее время сотрудники ГАИ совместно с территориальными отделами ОВД проводят в Гомеле профилактическую акцию "Безопасный двор". Кроме информационно-разъяснительной работы в трудовых коллективах и организациях города предусмотрены рейды по обследованию дворов многоэтажных домов на предмет нарушений правил остановки и стоянки. Акция продлится до 3 октября.-0-