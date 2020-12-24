Более 5 тыс. юных жителей Брестской области станут участниками новогодней акции "Наши дети"

24 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Более 5 тыс. юных жителей Брестской области станут участниками новогодней благотворительной акции "Наши дети", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию облисполкома.

Во всех городах и районах области целый месяц - с 10 декабря по 10 января - проходят новогодние благотворительные праздники для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малообеспеченных и многодетных семей, победителей олимпиад, конкурсов, фестивалей и соревнований, лидеров детского движения.

Для них закуплены подарки. На проведение акции "Наши дети" только из областного бюджета выделено более Br70 тыс. В финансировании праздничных мероприятий также активно участвуют общественные организации, предприятия, спонсоры.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации организаторы мероприятий руководствуются рекомендациями Минздрава, направленными на минимизацию риска распространения инфекции. Так, областной праздник для детей с особенностями психофизического развития и детей-инвалидов прошел в онлайн-формате. В нем приняли участие 240 воспитанников школ-интернатов области, а доставку подарков по договоренности с областным центром коррекционно-развивающего обучения и реабилитации обеспечили работники филиала РУП "Белпочта".

На 29 декабря запланирована главная елка региона с участием председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса. Праздник для одаренных детей, чьи достижения в учебе, искусстве, спорте уже отмечены различными наградами, состоится в областном центре молодежного творчества. В программе - театрализованное представление "Новый год и часолет", подготовленное участниками детских творческих коллективов.

Кроме того, ребята Брестчины получили приглашения на республиканские мероприятия. Так, 23-24 декабря делегация из сотни детей со всех районов области принимает участие в благотворительном новогоднем празднике во Дворце Республики. На бал для молодежи во Дворец Независимости 28 декабря отправятся 25 лучших студентов и учащихся. Еще 50 детей из многодетных и приемных семей побывают там на елке 4 января.-0-