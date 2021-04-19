Более 5 тыс. студотрядовцев Витебской области планируют трудоустроить в этом году

19 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В третьем трудовом семестре планируют трудоустроить более 5 тыс. студотрядовцев из Витебской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА комиссар областного штаба студенческих отрядов Ирина Алюшина.

В этом году прогнозы на участие учащихся ссузов и студентов вузов в студотрядовском движении у областного штаба более оптимистичные, чем в прошлом. "Планируем набрать как минимум 250 студенческих отрядов и трудоустроить более 5 тыс. желающих. В 2020 году студотрядовцам помешала пандемия и молодежь трудилась в переделах республики. В этом году уже сформированы отряды для работы за границей - во Всероссийском детском центре, более известном как летний лагерь "Орленок", в Краснодарском крае", - рассказала комиссар облштаба.

Ирина Алюшина пояснила, что российская сторона берет на себя обязательства по оплате проведения ПЦР-тестов на месте. Сейчас из числа подавших заявки на трудоустройство уже отобрано 90 человек для сервисных отрядов и 14 - для педагогических. До мая еще будут формировать отряды и набирать желающих поехать в знаменитый детский лагерь. Белорусские студотрядовцы будут трудиться в "Орленке" с мая по август.

Также студотрядовцы из вузов и ссузов области будут вести дорожно-ремонтные работы на трассе М1. На Всебелорусскую молодежную стройку на БелАЭС поедут 2 студотряда из ПГУ в июне - августе. Около 100 человек будут трудиться на ЗАО "Атлант". "В прошлом году крупнейший белорусский производитель бытовой техники впервые принимал на летнее трудоустройство наших ребят, и обеим сторонам понравилась такая форма взаимодействия. В этом году от каждого из пяти вузов области сформируем по одному отряду примерно из 20 человек. На работу в "Атлант" стремятся и студенты-медики: предприятие предлагает ребятам хорошую зарплату и насыщенную досуговую программу. Студотрядовцы смогут посещать спортзал, бассейн, при этом проживание в общежитии тоже оплачивает завод", - рассказала Ирина Алюшина.

В этом году направления студотрядов остаются практически такими же, как и раньше: сельскохозяйственные, производственные, строительные, педагогические, медицинские и сервисные. Из новых появится археологический студотряд из ПГУ, который будет задействован на ремонтных работах в Полоцком кадетском училище.

В районах области также займутся индивидуальным трудоустройством на летний период школьников с 14 лет. Перед районными трудовыми штабами поставлена задача найти точки соприкосновения не только с руководителями школ, которые могут привлечь подростков к ремонту учреждений образования, но и с местными предприятиями. Выразили готовность принимать школьников для несложных лесохозяйственных работ лесхозы области. В дополнительных трудовых резервах будут нуждаться фермерские хозяйства - для сбора ягод и прополки. Следует наладить контакты и с другими предприятиями, которые могли бы предоставить рабочие места для ребят, желающих провести лето с пользой для себя и для малой родины.-0-