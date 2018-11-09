Более 50 человек в Минске привлекли к ответственности за состояние чердаков и подвалов

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50 работников ЖКХ и жильцов в Минске в 2018 году привлекли к административной ответственности за ненадлежащее содержание чердаков и подвалов, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территории столицы заместитель гендиректора государственного объединения "Минское городское жилищное хозяйство" Тимофей Кремез, передает корреспондент БЕЛТА.

Тимофей Кремез отметил, что вопрос ограничения доступа посторонних в технические помещения находится на контроле в объединении. С начала года совместно с РОЧС и МВД проведено 749 рейдов по чердакам и подвалам. Заменено более 2,5 тыс. дверей на входе в техпомещения, снесены четыре из пяти сооружений, которые планировалось разобрать в текущем году. В 2019 году в инвестиционную программу предлагается включить 10 подлежащих сносу объектов, расположенных в основном в Заводском и Партизанском районах.

Всего на балансе организаций ЖКХ находятся 6 тыс. 693 жилых дома, где есть технические помещения.-0-