Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно и области к зимнему сезону подготовлено более 50 хоккейных коробок и катков. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма облисполкома.

Работа зимних спортивных объектов во многом зависит от погодных условий. Впрочем, подготовка их ведется загодя, чтобы при наступлении благоприятной погоды открыть сезон.

"Всего в регионе планируется залить 43 хоккейные коробки и 13 катков. Такие объекты есть во всех районах области. Размещены они у спортивных объектов, в парках, рядом с учреждениями образования", - отметили в управлении спорта и туризма. Также с установлением по-настоящему зимней погоды в области проложат как минимум 24 лыжные трассы протяженностью в 1 км и более.

"Пора готовить жителям региона и свой зимний инвентарь - коньки, санки, лыжи. Для тех, кто не успел обзавестись собственным, откроется около полусотни пунктов проката", - рассказали в управлении спорта и туризма. Такие пункты традиционно разместятся у ледовых коробок и катков. Во многих из них будут предусмотрены скидки для детей. Также к сезону готовятся и в горнолыжном комплексе парка активного отдыха "Коробчицкий Олимп" под Гродно. Горные лыжи, тюбинги, сноуборды можно будет взять напрокат.

Планируется проведение традиционных массовых спортивных соревнований и праздников. Например таких, как "Гродненская лыжня", собирающая обычно большое количество участников. Состоятся и соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер" и хоккейная "Золотая шайба", также запланирована спартакиада по программе зимнего многоборья "Защитник отечества".-0-