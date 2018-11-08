Более 50 лыжных трасс планируют обустроить зимой в Гомельской области

8 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Подготовка к активному спортивному зимнему сезону 2018/2019 года началась в Гомельской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления спорта и туризма облисполкома Денис Езерский.

Нынешней зимой планируется увеличить количество катков, хоккейных коробок, лыжных трасс, а также пунктов проката коньков и лыж. Спортивная инфраструктура расширится не только в областном центре, но и во всех районах. В частности, в регионе появятся 16 новых катков, одна хоккейная коробка, пять лыжных трасс и десять пунктов проката зимнего спортивного инвентаря. Всего же этой зимой в области будут доступны 70 хоккейных коробок, 41 каток, 54 лыжные трассы. Для удобства любителей зимних видов спорта откроется 43 пункта проката лыж и 25 - проката коньков.

Большинство катков зальют вблизи учреждений образования, на стадионах, площадях, в зонах отдыха, парках и дворовых территориях. В лесных и лесопарковых зонах, а также на пришкольных участках и стадионах проложат лыжные трассы.

"Особое внимание уделяем организации комфортных условий для занятия физической культурой и спортом. Создаем точки горячего питания, места для проведения отдыха, организуем освещение в темное время суток и музыкальное сопровождение", - рассказал собеседник.

Различные льготы и преференции по посещению физкультурно-спортивных сооружений и использованию спортинвентаря предусмотрены для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей или находящихся в социально опасном положении, пенсионеров, инвалидов.

Кульминацией зимнего сезона 2018/2019 станут мероприятия, приуроченные к Всемирному дню снега. В областном центре в этот день пройдет масштабный и праздник "Гомельская лыжня".-0-