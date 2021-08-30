Более 500 предложений о работе в Минске обещают на электронной ярмарке вакансий для молодежи

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 2 сентября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by.
Соискатели, в том числе и молодые люди, смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ГП "Ремавтодор Октябрьского района г.Минска", ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ", Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №2 Минска, РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия "Минскметрострой" и др.
Всего обещают более 500 вакансий.
У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.
По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-