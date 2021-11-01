Более 500 рабочих мест предложат наниматели Минска на ярмарке вакансий 4 ноября

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 500 предложений о трудоустройстве ждет посетителей электронной ярмарки вакансий с участием предприятий столицы 4 ноября, сообщили БЕЛТА в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Мероприятие пройдет с 10.00 до 12.00 на сайте http://e-vacancy.by. Соискатели смогут узнать о вакантных местах на следующих столичных предприятиях: ОАО "Керамин", ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БелавтоМАЗ", УП "Минскводоканал", УП "Ремавтодор Партизанского района Минска", РУП "Белмедпрепараты", РУП "Белсоюзпечать", Управление механизации строительного коммунального унитарного предприятия "Минскметрострой" и др. Всего обещают более 500 вакансий.

У участников ярмарки будет возможность подробно ознакомиться с вакансиями и условиями труда, задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию и даже приглашение на собеседование в режиме реального времени.

По окончании мероприятия вакансии будут сохранены в общереспубликанском банке вакансий на сайте http://gsz.gov.by/.-0-