Более 500 тыс. электронных счетчиков установлено по программе модернизации в Минске и области

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По программе модернизации филиалом "Энергосбыт" РУП "Минскэнерго" установлено 538 614 электронных приборов учета, или более 69% от общего количества всех счетчиков, сообщили в секторе общественных связей РУП "Минскэнерго".

Эта работа ведется филиалом с 2016 года с целью полностью заменить индукционные приборы учета на электронные у бытовых потребителей за счет средств энергосистемы до 2023 года.

"Электронные приборы учета более надежны и имеют более высокий по сравнению с индукционными класс точности - 1.0 и выше (класс точности индукционных счетчиков начинается от 2.0). Кроме того, они позволяют измерять качество электроэнергии и величину мощности, хранить данные по учету электроэнергии длительное время и т.д.", - уточнили на предприятии.

Применение новых счетчиков помогает реализовывать многотарифный учет электроэнергии, когда сутки условно разбиваются на несколько временных интервалов - тарифных периодов. В каждом из них потребленная энергия имеет разную стоимость.

Все это закладывает основу для внедрения в перспективе автоматизированных систем контроля и учета электрической энергии. С их помощью можно дистанционно собирать и анализировать сведения о количестве потребляемой электроэнергии без локального снятия показаний с приборов учета.

Счетчики по программе модернизации меняют в соответствии с поадресными графиками. Для уточнения времени этих работ по конкретному адресу можно обратиться в филиал "Энергосбыт": (017) 371-00-33.

Филиал не заключает договоры со сторонними организациями для замены приборов учета. Работы по инициативе абонента могут выполняться специализированными сторонними организациями после обязательной распломбировки и снятия показаний со старого счетчика сотрудниками энергоснабжающей организации.-0-