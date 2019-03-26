Более 500 участников соберет конкурс "Маленький принц" в Светлогорске

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Открытый региональный конкурс детского творчества "Маленький принц-2019" пройдет в Светлогорске 27-28 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Светлогорской детской школе искусств.

Творческое состязание, которое станет уже восьмым по счету, соберет более 500 юных талантов. Они будут соревноваться в трех возрастных категориях: младшая группа - 7-10 лет, средняя - 11-13 лет, старшая - 14-16 лет.

"За время существования конкурс обрел свою аудиторию и стал ярким событием в культурной жизни региона. Творческий форум - площадка, где ребята могут продемонстрировать свое мастерство и подарить гостям невероятные эмоции, погружая их в восхитительный мир искусства", - отметили в школе искусств.

В первый конкурсный день свои выступления участники представят в номинациях "Сольное инструментальное исполнение" (фортепиано, скрипка и виолончель, баян и аккордеон, домра, балалайка и гитара, цимбалы, духовые и ударные инструменты) и "Хореография" (классический танец, народный, эстрадный). Во второй день посоревнуются солисты-вокалисты (академический, эстрадный, народный вокал) и вокальный ансамбли (до 12 человек), а также дуэты, трио.

Авторитетное жюри будет оценивать уровень исполнительского мастерства, соответствие репертуара возможностям и возрастной категории исполнителя, артистизм, раскрытие художественного образа и др.

Помимо состязательного блока для юных артистов подготовлены культурная программа, экскурсии, выставки.

Организаторами конкурса выступают отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Светлогорского райисполкома, Светлогорская детская школа искусств. Среди основных целей мероприятия - выявление одаренных детей, содействие творческому развитию юных талантов, их поддержка в реализации потенциала, обмен опытом в работе с талантливыми детьми.-0-