Более 500 участников соберет весенний форум "РанчоАгроТурФест" в Гомельском районе

4 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 500 участников соберет весенний фестиваль экотуризма, этнокультуры и активного семейного отдыха "РанчоАгроТурФест", который пройдет 4-5 мая в Гомельском районе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении спорта и туризма Гомельского облисполкома.

В течение двух дней свой потенциал представят представители 20 агроэкоусадеб, 5 фермерских хозяйств и 15 танцевальных коллективов. Гостей собирает гостинично-развлекательный центр "Ранчо" в поселке Студеная Гута.

Откроет насыщенную программу фестиваля круглый стол "Успешные проектные практики межсекторного партнерства в устойчивом развитии на местном уровне в Гомельской области", участниками которого станут представители власти, общественности и бизнеса. Формат предусматривает презентации, дискуссии, обмен опытом, выступления экспертов. Параллельно будут представлены туристические маршруты и кластеры, успешные проекты в области агроэкотуризма, ремесленничества, сохранения культурного наследия.

Второй день феста пройдет под знаком выставки-ярмарки экспозиций белорусских усадеб, фермерских хозяйств и подворий с дегустацией продукции собственного производства и демонстрацией любительского творчества региона. Гостей фестиваля ждут хлебные и кондитерские ряды с дегустацией продукции ремесленников-хлебопеков и кондитеров, выставка-продажа изделий мастеров, дегустационные ряды белорусских производителей, показ мод шоурума "Авторская мода" одежды белорусского дизайнера Людмилы Лабковой.

На "Ранчо" будет организовано несколько локаций, где каждый сможет найти себе занятие по интересам. Катание на лошадях, велопрогулки, веревочный городок, бык-родео - часть яркой программы на свежем воздухе.

Эксперты в области агротуризма, этнической культуры, фермерской еды, велодвижения, активного отдыха проведут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все желающие. Также состоится областной турнир по танцевальным баттлам "PROдвижение", в котором примут участие детские и взрослые коллективы.

В течение "РанчоАгроТурФеста" будут работать стенды клуба робототехники "Аксиома", фабрика "Метеорит+", общественного объединения "ВелоГомель", БРСМ.

Мероприятие проводится для объединения и поддержки в развитии, продвижении и популяризации агроэкотуробъектов Гомельской области, популяризации самозанятости и формирования положительного имиджа Беларуси, а также роста интереса к отдыху в нашей стране.

Фест состоится при поддержке управления спорта и туризма Гомельского облисполкома, отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома, областного общественного совета по развитию агроэкотуризма.-0-