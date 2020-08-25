Более $55 млн иностранных инвестиций поступило в СЭЗ "Гомель-Ратон" за полугодие

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более $55 млн прямых иностранных инвестиций привлечено в СЭЗ "Гомель-Ратон" в январе-июне 2020 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в администрации свободной экономической зоны "Гомель-Ратон".

"Для реализации инвестиционных проектов в январе-июне этого года в СЭЗ "Гомель-Ратон" привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $55,1 млн. Поступление прямых иностранных инвестиций на чистой основе составило $25,2 млн. Резиденты СЭЗ вложили инвестиций в основной капитал более чем Br110 млн (темп роста к полугодию 2019-го -115,5%)", - рассказали в администрации.

Объем производства промышленной продукции за полугодие вырос на 2,6% к январю-июню 2019-го. Темп роста выручки от реализации резидентами СЭЗ товаров и услуг превысил 104%.

Большую часть продукции резиденты СЭЗ "Гомель-Ратон" реализуют за пределами Беларуси. Внешнеторговый оборот товаров в январе-июне составил $773,7 млн. Сальдо сложилось положительное - $293,7 млн.

На 1 августа резидентами СЭЗ "Гомель-Ратон" зарегистрированы 69 субъектов хозяйствования с капиталом из 16 стран мира. Среднесписочная численность работников на предприятиях-резидентах составляет 29313 человек. За первое полугодие 2020 года создано 232 новых рабочих места.-0-