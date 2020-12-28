Более 6 тыс. школьников Брестской области отдохнут на зимних каникулах в оздоровительных лагерях

28 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области во время зимних каникул планируется оздоровить в лагерях более 6 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела главного управления по образованию облисполкома Алла Сенькевич.

"Организуем работу лагерей по заявительному принципу с соблюдением всех мер безопасности. Предварительно проводился мониторинг среди детей, родителей, педагогов. В основном посещать лагеря в каникулярное время будут школьники 6-12 лет. Старшеклассники записываются в лагеря профильного направления для дополнительных занятий по предметам, которые они планируют сдавать на ЦТ", - отметила Алла Сенькевич.

Всего в области с 25 декабря по 10 января планируется организовать около 200 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. В подавляющем большинстве они будут функционировать на базе школ, небольшое их количество создадут при учреждениях профтехобразования. В основном работа лагерей рассчитана на 6-7 дней. Для удешевления стоимости путевок из средств государственного социального страхования на одного ребенка в день выделяется Br4,2.

Программа пребывания в оздоровительном лагере обязательно включает в себя мероприятия новогодней благотворительной акции "Наши дети", которая сейчас проходит по всей стране. Ребята поучаствуют в праздниках, которые организуются в эти дни в их городах и селах, встретятся с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Во время осенних каникул в Брестской области работали 253 лагеря, в которых оздоровились 7,5 тыс. школьников.-0-