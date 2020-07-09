Более 6 тыс. устройств для отпугивания птиц установили специалисты "Минскэнерго" в текущем году

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В текущем году специалисты филиалов "Минскэнерго" установили более 6,1 тыс. современных устройств для отпугивания птиц (птицезащиты) и выполнили 95% годового плана. Об этом сообщили БЕЛТА в секторе идеологической работы и общественных связей предприятия.

В "Минскэнерго" ежегодно проводятся плановые работы по установке на опорах высоковольтных линий электропередачи подобных устройств. Энергетики подчеркивают, что такие меры не только способствуют повышению надежности электрических сетей, но и позволяют обезопасить птиц. К примеру, гнездо аиста имеет немалый вес. При его падении на провода может быть причинен ущерб расположенным рядом линиям электропередачи, строениям, технике, а также нанесен вред жизни и здоровью людей.

"К тому же птицы не только становятся причиной нарушения работы электрических сетей, но и сами гибнут от электротравм. Чаще всего это происходит в весенне-летний период, что связано с миграцией пернатых", - пояснили на предприятии.

Для того чтобы защитить и птиц, и оборудование, энергетики монтируют специальные "ерши" (пластиковые устройства) на высоковольтных линиях электропередачи, которые мешают не только вить гнезда, но и садиться на опоры. Такие приспособления совершенно не опасны для пернатых.

Всего в текущем году в "Минскэнерго" планируют установить 6,5 тыс. установок птицезащиты.-0-